Elisabetta Canalis, da Striscia la notizia alla carriera politica? Voce clamorosa: "Salvini e Meloni...", l'indizio

01 giugno 2021 a

a

a

La velina per antonomasia. La "mora". Elisabetta Canalis dopo Striscia la notizia e qualche esperienza come attrice è volata negli Stati Uniti, si è sposata, ha avuto una bambina ed è oggi una delle più importanti "influencer", con i suoi 2,8 milioni di follower su Instagram, a cui ha sommato gli altri 1,4 milioni di Twitter. La Canalis, 42 anni, ha saputo mettere a frutto il suo successo e dagli Usa dove vive con il marito Brian Perri, luminare dei tumori spinali, e la figlia di 6 anni Skyler Eva, è intervenuta spesso per difendere diverse cause, dai rifugiati - che ha pure ospitato a casa sua - agli animali - ha posato nuda per la Peta - al corretto e sano stile di vita.

Gianni Morandi, il figlio Marco: "La passione per Rino Gaetano? Grazie a quel disco di papà"

Ma da quando ha scritto un tweet - "Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L'Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere" - è stata applaudita da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. "Non penso che l'Europa debba omologarsi alle follie del politically correct che si vedono sempre più spesso altrove, anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni".

Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino? Clamoroso, pubblicità e soldi: un grosso guaio (e chissà Belen che dice...)

Scrive il Corriere della Sera che le sue parole non sono passate inosservate e a destra la elogiano perché è "chiara e coraggiosa", "non sceglie la via facile delle superstar in ginocchio per la nuova religione Lgbt pro ddl Zan". Tant'è. Pare che la ex velina, figlia della buona borghesia di Sassari, sia pronta a tornare in Italia con figlia e marito dal quale si è fatta promettere di invecchiare a Milano o in Sardegna. Forse si ritaglierà un ruolo nel dibattito sociale e politico del Paese.

"Se la prendano con il 'Corriere della Sera'". Greggio travolge il politicamente corretto dopo le accuse alla Hunziker e Scotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.