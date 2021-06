Michele Merlo, lo strazio di Morgan per la sua morte: "Sei come mio padre", le liti e quelle parole

08 giugno 2021 a

La scomparsa di una persone cara è sempre inaspettata, ma lo è soprattutto quando colpisce un ragazzo di appena 28 anni. Michele Merlo non ce l'ha fatta: lunedì 7 giugno 2021, il cantante - ex Amici ed X-Factor - si è spento in seguito a un'emorragia cerebrale, collegata ad una leucemia fulminante che non ha lasciato scampo al ragazzo. Una patologia che nel 95% dei casi non porta alla morte di chi ne viene colpito, ma a posteriori le statistiche servono ormai a ben poco. A dare un ultimo addio all'amato artista, anche l'ex cantante dei Bluvertigo Morgan, suo mentore durante l'esperienza di Merlo nel programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

"Il mio pensiero va ai genitori di Mike e Michele Merlo, che abbraccio e sento disperatamente. Michele mi disse ‘sei come mio padre perché mi hai fatto amare Pierangelo Bertoli’. Facciamolo, gli dissi, che canzone vuoi fare? Mi rispose ‘A muso duro’…" ha rotto il silenzio Morgan. Il rapporto tra i due è stato segnato da alti e bassi e da alcune incomprensioni che avevano addirittura portato Morgan a lasciare il noto talent condotto da Maria De Filippi. Morgan aveva quindi ceduto il posto alla romana Emma Marrone.

Dopo diversi litigi e incomprensioni, Morgan e Michele Merlo sono tuttavia riusciti a chiarire e hanno sempre mostrato un certo feeling e una notevole stima reciproca. Forse il fatto di avere due personalità così forti e simili hanno portato inevitabilmente a dei contrasti, ad ogni modo non così gravi da incidere sul loro rapporto professionale e anche di amicizia. Morgan ha accolto la notizia della scomparsa di Merlo prima con stupore e poi con grande tristezza. Con un pensiero rivolto ai genitori del giovane, l'ex giudice di X-factor ha salutato per l'ultima volta una persona che sicuramente ha svolto un ruolo importante anche nella sua di vita.

