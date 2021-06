Mezz'ora in più, Adriano Celentano durissimo contro Lucia Annunziata: "Maleducata, preoccupante cretinata. Quando eri ospite in tv..."

07 giugno 2021 a

Adriano Celentano contro Lucia Annunziata. E tramite social, dalla pagina Instagram L'inesistente che è legata proprio al Molleggiato, arrivano parole durissime. "Non mi sei piaciuta per niente con Michele Santoro ieri sera. Forse i temi con i quali ti aveva coinvolta non ti andavano a genio? A tal punto da zittirlo bruscamente (e direi molto maleducatamente) con la frase: 'Conosci i tempi televisivi. Lo avresti fatto anche tu'. Quando tu eri ospite nelle sue trasmissioni lui con te è sempre stato corretto. Ma tu, invece, sempre bruscamente hai concluso con la preoccupante cretinata secondo la quale non avendo lui in questo momento una trasmissione televisiva non sarebbe abilitato a parlare. Allora anche giornali come Corriere, Repubblica e Stampa e altri non possono parlare? Perché non hanno una trasmissione televisiva? Ma tu sei sicura che la tua lo sia davvero?".

Quella del Molleggiato sembra una vera cannonata, senza precedenti. L'ospitata di Santoro, che con un nuovo libro è tornato sulle scene, adesso lascia tutti senza fiato. In pratica, il giornalista - che sta girando tutte le trasmissione televisive - è tornato in grande spolvero sulle scene. Ed ha incontrato la sua storia collega, ed anche amica, Lucia Annunziata (che è spesso stata ospite di Santoro nei suoi storici talk politici).

Ora, però, sembra che sia accaduto l'imprevedibile. Ed infatti lo scontro non è sfuggito a Celentano, sempre molto attento a quello che è accaduto in studio. Una tele-rissa che potrebbe avere altri sviluppi a colpi di post e like sui social.

