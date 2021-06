Amici, dramma per Alessandro Cavallo: terrificante lutto, chi lo lascia a soli 36 anni

11 giugno 2021 a

Momenti difficili per Alessandro Cavallo. L'ex concorrente di Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è stato travolto da un grave lutto. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News è venuta a mancare Erika, sua cognata. La donna di soli 36 anni è morta di un male incurabile proprio in queste ore. Lo conferma un parente vicinissimo al ballerino che ha definito Erika, "moglie del fratello di Alessandro (Vincenzo), "buonissima e dolce" e come "una moglie innamoratissima e una madre esemplare".

Alessandro Cavallo era legatissimo alla cognata, che l’ha sempre sostenuto a distanza durante la sua avventura nel talent show. Si tratta per il ballerino di un momento difficile che vuole affrontare attraverso il silenzio, compreso quello social. L’ex allievo di Lorella Cuccarini non ha infatti condiviso messaggi al riguardo e non ha pubblicato più foto e video nelle ultime ore. Per il ballerino, prima della tragica notizia, sembrava essere un momento perfetto. Dopo Amici Alessandro aveva ricevuto la proposta di prendere parte al progetto Broadway Milano di Karl Sydow.

Non solo, perché Cavallo è stato uno dei protagonisti più amati dell'edizione del programma di Maria De Filippi. Il suo talento ha conquistato tutti e gli ha permesso di ricevere delle importanti proposte. Tra queste una che però il ballerino ha preferito non menzionare. Nell'ultima intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato solo dei provini che ha già fatto per quella legata al progetto Brodway Milano. Ora ai fan non resta che attendere mentre sono in tantissimi a scrivere per lui messaggi di cordoglio.

