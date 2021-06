Questo Paolo Bonolis? Non proprio, una foto sconvolgente: in poche ore, ridotto così

Francesco Fredella 17 giugno 2021 a

E lì sui social, dove lui non è proprio di casa, accade l'imprevisto: l'invecchiamento di Paolo Bonolis (che ha da poco spento 60 candeline). Il tempo passa così velocemente? Il re della tv, che detiene il primato delle parole pronunciate a raffica come una mitraglietta, si gode il momento di festa pubblicando una foto-effetto invecchiato. In mano ha il suo ultimo lavoro letterario, che ha presentato nei mesi scorsi. I fan, dopo la foto, vanno in tilt.

Solo alcuni giorni fa ha festeggiato a Roma in grande stile. C'era anche sua moglie Sonia Bruganelli, braccio destro di Bonolis e prossima opinionista al Grande Fratello Vip. Infatti la vedremo nella prossima edizione del reality, dove è stata arruolata da Alfonso Signorini come opinionista. Per la Bruganelli, di fatto, si tratta di un esordio televisivo (solo qualche piccolo precedente in trasmissioni in streaming) A quanto pare nel party romano in cui si è celebrato il 60esimo di Bonolis, party riservatissimo, non c'era Luca Laurenti (storico compagno di avventure televisive di Bonolis). Come mai? Voci di attriti tra loro si rincorrono da tempo, senza trovare riscontro oggettivo. Potrebbe trattarsi solo di impegni del musicista romano, che non è andato così alla feste di Bonolis.

Paolo Bonolis nel frattempo ha rinnovato con Mediaset. Farà di nuovo Avanti un altro, il game show di Canale5 mentre, in una recente intervista, ha ribadito che non tornerà più Il senso della vita, lo storico programma di interviste che 20 anni fa ha avuto un successo strepitoso. Bonolis, poi, ha risposto alle accuse di Pippo Baudo che, intervistato in occasione del suo compleanno, ha parlato di Bonolis in termini molto forti. E Paolo, con la sua sottile ironia, ha risposto dicendo che anche Super Pippo ha condotto più di dieci edizioni di Sanremo (visto che gli veniva contestata la ciclicità di certi programmi tv). Polemica chiusa.



