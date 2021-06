Maneskin, "roba che neanche i Beatles": l'ultimo strano trionfo in Lettonia, la foto che può valere una fortuna in tribunale

25 giugno 2021 a

I Maneskin hanno spopolato in tutto il mondo con la loro musica grazie al trionfo all’Eurovision Song Contest 2021. Quello che la rock band italiana non si aspettava di certo era però di finire su una pubblicità di una mozzarella in Lettonia: qualcuno ha pensato bene di ingaggiare dei sosia per interpretare Damiano David, Victoria De Angeles, Ethan Torchio e Thomas Raggi e promuovere i due prodotti italiani per eccellenza, la mozzarella e la pizza.

Questa “opera” realizzata da un’azienda lettone che produce formaggi rischia di costar cara, perché i Maneskin avrebbero tutto il diritto di agire per chiedere la rimozione della campagna pubblicitaria nonché un risarcimento economico: utilizzare dei sosia per richiamare palesemente l’immagine di personaggi noti a fini promozionali comporta una violazione del diritto allo sfruttamento economico dell’immagina, che deve essere obbligatoriamente autorizzato dai legittimi titolari.

L’Adnkronos ha contattato Davide Ciliberti, spin Doctor del gruppo di comunicazione Purple & Nose, per commentare questa curiosa vicenda: “È l’apoteosi del tarocco pubblicitario. Un’immagine che in un colpo solo mistifica la nostra mozzarella, la nostra pizza e la band italiana del momento nel mondo”. Per quanto riguarda i Maneskin, “da un lato possono compiacersi di essere davvero un fenomeno internazionale”, al punto che persino in Lettonia “hanno deciso di sfruttare la loro immagine utilizzando dei sosia, cosa che neanche ai Beatles accadde”.

