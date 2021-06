Al Bano Carrisi, dramma-coronavirus: l'ultimo doloroso stop, tutta colpa del vaccino?

Francesco Fredella 29 giugno 2021 a

Ancora uno stop per i concerti. Al Bano Carrisi, uno dei cantanti italiani più amati al mondo, si ferma. Causa Covid, anche se tutto si sta lentamente mettendo in modo. Il cantante, però, rilascia alcune dichiarazioni all'Adnkronos spiegando che il suo concerto di Budapest - che era molto atteso - è stato rimandato a causa del Coronavirus. Inoltre, lo stop per i concerti in Russia arriva anche a causa del numero di casi di Covid e della gente che rifiuta il vaccino. Insomma, tutta colpa di chi rifiuta il vaccino?

Carrisi fa un appello a vaccinarsi per uscire dalla pandemia il prima possibile. Al suo concerto in Ungheria, al Campionato del Judo Mondial, avrebbero dovuto prende parte anche Vladimir Putin, Orban e Alyev. Insomma, sembra che lo stop per i "Live" - che mancano a tutti i cantanti - sia ancora abbastanza marcato.

Intanto, Al Bano si gode le coccole di Loredana Lecciso e dei suoi figli. Un momento d'oro dal punto di vista sentimentale per il cantante. "Vorrei vivere altri 50 anni così con lei", aveva dichiarato qualche settimana fa smentendo a noi di Libero la fake-news che era circolata sul rottura con la Lecciso. "Tutto falso. Siamo felici e sto bene con lei". Parola di Al Bano. Anche per sua figlia Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana, va tutto a gonfie vele. Il suo singolo Dinamite continua a piacere al pubblico: si tratta dell'ennesimo successo per lei, che tornerà su Rai 1 nella prossima stagione a The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici, che è andato fortissimo lo scorso anno, ha promosso l'intera squadra: Al Bano e Jasmine, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè.

