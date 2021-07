Raffaella Carrà, "il cane ha leccato le polpette". Impensabile, l'amica rivela il più "perfido" degli scherzi

08 luglio 2021 a

Per celebrare Raffaella Carrà, regina della tv italiana scomparsa lo scorso 5 luglio a 78 anni, il settimanale Oggi esce in edicola con un numero speciale, 15 pagine tutte dedicate a lei. E in queste pagine, ecco la testimonianza di Marinetta Saglio, amica intima e da più di trent'anni la ritrattista di fiducia dell'icona del piccolo schermo.

E intervistata dal rotocalco, si spende in aneddoti divertenti. Compresa l'unica volta in cui riuscì a spettinarle il mitico caschetto. "Una volta la pregai: Raffaè, fammi togliere uno sfizio. Misi un ventilatore che le scompigliò i capelli, e ne venne fuori una foto spettinata in cui lei non guarda in camera. La vide e mi disse: Ma lo sai che c’avevi ragione?. Era il suo scatto preferito", ricorda con affetto.

E ancora, Marinetta rivela la passione per gli scherzi, anche un poco perfidi. "Era una gran cuoca, stava spesso ai fornelli, devo a lei la miglior parmigiana che ho mai assaggiato - premette -. Agli ospiti mi faceva dire che il cane aveva leccato le polpette che avrebbe servito a cena. Non era vero, lei rideva come una matta quando le portava a tavola e quelli, poveretti, cercavano di ritrarsi: chi diceva d’essere sazio, chi fingeva il mal di pancia. Lei infieriva: “Non puoi non assaggiarle, guarda che mi offendo”. Era il suo lato comico", ricorda l'amica di una vita.

