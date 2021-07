Raffaella Carrà, al funerale lo sconcertante omaggio del fan disperato: fuori dalla Chiesa con questo "oggetto"

10 luglio 2021 a

Il funerale di Raffaella Carrà è stato un momento molto sentito per l’intero Paese. La regina della televisione italiana è morta all’età di 78 anni a causa di una malattia che aveva tenuto nascosta. Una gran folla si è radunata per lei all’esterno della chiesa di Santa Maria in Ara Coeli di Roma, dato che dentro i posti erano limitati solo ai familiari e agli amici più stretti a causa delle restrizioni dovute al Covid.

Ammiratori di tutte le età non hanno voluto mancate in un momento così toccante, quello dell’ultimo saluto a Raffaella Carrà, capace di farsi conoscere e amare in tutto il mondo. Per i telespettatori è stata per anni una di famiglia. Tra la folla ci sono stati però alcuni personaggi un po’ spiazzanti: a un certo punto è apparsa una caricatura un po’ grottesca di Raffaella e forse fuori luogo.

Spiazzante anche il dolore di un uomo, visibilmente addolorato per la scomparsa della Carrà: tra le mani teneva una sorta di barbie che indossava un elegante vestito rosso e somigliava tantissimo alla regina della televisione italiana. Un omaggio curioso da parte di un fan disperato per la sua morte. Tra l’altro all’uscita dalla chiesa il feretro è stato accolto da Ma che musica maestro, Ballo ballo e altre canzoni popolari della Carrà.

