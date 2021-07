Star Trek, cosa fa oggi William Shatner, il capitano Kirk: a 90 anni, la prima (sconvolgente) volta

15 luglio 2021 a

"Ho sconfitto il mio grande incubo": il famoso Capitano Kirk di Star Trek ha annunciato di aver superato la fobia per gli squali andando a nuotare con loro. Il tutto alla tenera età di 90 anni. Stiamo parlando dell'attore William Shatner, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie tv di genere fantascientifico. Shatner è infatti protagonista di Expedition Unknown: Shark Trek in onda su Discovery +, un programma nel quale viene a contatto prima con squali innocui e poi con esemplari più pericolosi come uno squalo tigre lungo oltre quattro metri.

Poco prima di immergersi per l'esperienza televisiva, l'attore ha confessato: "Sono spaventato a morte dagli squali, ma proprio tanto". Completamente diverso, invece, il suo commento sui predatori del mare dopo essere uscito dall'acqua: "Sono così belli, mai visto nulla di simile". La sua sembrava essere una paura senza soluzione e invece adesso, probabilmente anche per l'età e la consapevolezza di non avere molto tempo davanti a sé, si è spinto fin dove non avrebbe mai pensato di andare.

Shatner, comunque, non è l'unico ad aver dimostrato un tale coraggio con l'avanzare dell'età. Come ricorda il Giorno, anche il 71enne Peter Gabriel, leader dei Genesis negli anni '60 e '70, a proposito della sua fobia per i serpenti ha dichiarato: "Io avevo il terrore, poi sono riuscito a trascorrere intere ore con il pitone di un amico avvinghiato attorno al corpo. È difficile da credere, ma, a un certo punto, mi sono sentito invadere da un flusso di calore e di energia". Uguale Madonna: la cantante di 62 anni ha raccontato di aver superato la paura dei temporali accendendo lo stereo, così da non sentire i boati di tuoni e fulmini.

