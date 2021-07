Clio Make Up, il dramma in diretta: "Ha un tumore incurabile. Mi sento una mer***, non mi sono accorta"

16 luglio 2021 a

Il dramma e le lacrime di Clio Make Up, su Instagram. La truccatrice della porta accanto, autentica star dei social e pioniera dei tutorial sul trucco femminile, oggi colosso mondiale nel settore (forse insieme a Chiara Ferragni e Khaby Lame l'italiana più famosa in Rete) ha condiviso su Instagram un post commovente dedicato all'amato gatto Oscar, di cui spesso ha pubblicato le foto.

Il micio è purtroppo gravemente malato, e Clio Zammatteo (questo il nome della youtuber e influencer) ha deciso di "salutarlo" con parole dolcissime. "Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un tumore incurabile. Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi, mi sento una m**rda per non essermi accorta prima".





L'autocritica addolorata di Clio, che oggi vive con la famiglia a New York per curare da vicino il suo business, ha raccolto i commenti di sostegno delle tante fan e followers, commosse quanto lei. "Stava perdendo peso - continua la padrona del gatto - e allora abbiamo deciso di farlo visitare. Fino all’arrivo di Grace è stato il mio primo bambino peloso, mi sono sempre sentita super protettiva nei suoi confronti. Oggi dobbiamo riportarlo dal veterinario, ma io non ho il coraggio, andrà mio marito Claudio. Devo riprendermi, perché oggi ho tanto lavoro". La famiglia della truccatrice comprende oltre al marito Claudio Midolo, le figlie Grace e Joy e altri tre gatti.

