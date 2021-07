Amici, Michele Merlo morto di leucemia fulminante. La straziante scelta di Maria De Filippi: l'indiscrezione, "tra poche settimane"

23 luglio 2021 a

La morte per leucemia fulminante di Michele Merlo, il Mike Bird di Amici, ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo italiano, in primis Maria De Filippi. Il 28enne scomparso lo scorso inizio giugno a Bologna a seguito di una devastante emorragia cerebrale scatenata dalla malattia che i medici non avevano saputo riconoscere verrà per questo ricordato il prossimo settembre con un omaggio speciale nel corso della prima puntata della nuova edizione di Amici, su Canale 5. A rivelare l'indiscrezione è Amedeo Venza, su Instagram.

La puntata partirà "con un commovente ricordo di Mike“. Già dal prossimo 18 settembre, i telespettatori avranno modo di seguire la nuova edizione 2021/2022. Ed è nel primo pomeriggio di sabato che avverrà l’omaggio dedicato a Michele Merlo, ex allievo della Scuola". Già dopo la morte di Michele, la De Filippi aveva affidato ai social un ricordo struggente: "La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo".

Ma tutto il mondo di Amici è stato vicino alla famiglia di Michele. Da una commossa Emma Marrone, sua coach nel talent show, che fino all'ultimo ha dedicato i suoi concerti all'amico e che nel giorno dei funerali ha voluto abbracciare di persona i genitori di Merlo, ad altri allievi del programma, da Riki Marcuzzo (compagno di Mike Bird in quell'edizione) ad Aka7even, protagonista dell'ultima stagione.

