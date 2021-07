Al Bano Carrisi, "non ho sbagliato niente": a testa bassa contro il vescovo, clamoroso scontro in chiesa

31 luglio 2021 a

Al Bano Carrisi ha fatto infuriare un un uomo di chiesa. Si tratta di un vescovo della sua terra, la Puglia, che ha criticato duramente il cantante di Cellino San Marco a causa di una sua performance a un matrimonio. In una intervista concessa al settimanale Voi, allora, Al Bano ha deciso di difendersi rispondendo alle gravi accuse che gli sono state mosse. "Come diceva Sant’Agostino: 'Chi canta, prega due volte'. Sono stato invitato alle nozze di un mio caro amico e ho intonato un canto sacro. Se avessi fatto qualcosa di sbagliato mi sarei bacchettato da solo. Ma così non è stato", ha spiegato.

Questo periodo, comunque, non sembra affatto sereno per il cantante. Anche se non si tratta di nulla di grave. Prima di questo scontro col vescovo, infatti, Al Bano ha dovuto fare i conti con la sua esclusione a sorpresa da The Voice Senior, talent condotto da Antonella Clerici al quale aveva partecipato, insieme alla figlia Jasmine, in qualità di giudice nella scorsa edizione.

In merito a quella esclusione, però, l'artista ha dichiarato di non portare alcun rancore: "Il bilancio è molto positivo, è stato bello condividere con mia figlia il palco, la musica e il confronto". Infine un ricordo commosso della sua amica e collega Raffaella Carrà, venuta a mancare il 5 luglio: "Una donna eccezionale, umile, un’artista completa".

