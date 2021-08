Dinner show al Domina o aperitivo a Fino Beach? L'estate 2021 rilassa

02 agosto 2021 a

Durante l’estate 2021 non si balla e i problemi legati al Covid-19 sono ancora lontani dall’essere del tutto risolti. Rilassarsi, ascoltare ottima musica con gli amici e far tardi col sorriso è però possibile. Anzi è una vera terapia che può servire a tutti visto il periodo che stiamo vivendo.

Chi cerca proposte di qualità per le proprie serate trova davvero tanta scelta. A Santa Flavia, non lontano da Palermo, Domina Zagarella Sicily non è solo un resort per vacanze al mare deluxe. In una location da cui si gode un panorama che tocca il cuore, ogni sera Domina propone anche a chi non è ospite della struttura dinner show, spettacoli comici e presentazioni di libri di artisti molto amati dal pubblico come l'eclettico Giovanni Ciacci e l'atletica (e bellissima) Justine Mattera.

Cambiando isola, il divertimento resta. Sandro Murru, che con il progetto Kortezman ha pubblicato un brano perfetto per ricordare gli splendidi anni '80 come "In The Sky", ogni weekend e non solo fa divertire Cagliari e dintorni. Ogni venerdì è alla Terrazza del Lazzaretto, ogni sabato all'American Beach di Maddalena Spiaggia... "La musica serve davvero a farci ritrovare l'equilibrio", spiega Murru.

Spostandosi verso il Nord dell'isola, la crew che gestisce con successo assoluto un hot spot come Fino Beach a Cala Sassari, uno spazio perfetto per giornate e serate deluxe sul mare con proposte food & drink all'altezza della situazione, da poco gestisce anche YC Fino Garden, a Porto Rotondo. Alla musica nei due spazi pensati dj d'eccellenza come Andrea Gambardella selezionati dall'art director Nello Simioli, uno che è di casa tra Ibiza, Miami e Saint Tropez, oltre che ovviamente nella sua Campania.

E’ un’estate piena di bellezza e show di qualità. A Vesper Beach, a Capriccioli, in Costa Smeralda, ogni settimana va in scena Woodoo, uno dei format interpretati dai performer di Circo Nero Italia, professionisti dell’intrattenimento che sanno stupire. Al Papeete di Milano Marittima e in tanti altri spazi sono protagoniste tra palchi e gazebo le ragazze di Royal Management. Perché anche la spiaggia può diventare un teatro.

Ancora Nello Simioli, originario di Sorrento, infatti si occupa anche di curare le atmosfere musicali della Terrazza dell'Hilton Sorrento Palace. Tra felci altissime e piante profumatissime di ogni gener, si apre lo scenario unico al mondo, come quello del Golfo di Napoli con il Vesuvio che fa da sfondo. La

'Hilton Philosophy', un mix vincente di qualità, eleganza e buon gusto, trova qui la sua essenza.

E che succede in Riviera Romagnola? Il dj producer Mitch B., che gioca in casa, con il suo sound e brani sospesi tra ritmo e melodia come "Turn the Beat Around", spazia tra diverse situazioni d'eccellenza come White Beach a Cervia, il Byblos a Riccione ed il martedì Art Dinner al Donna Rosa 38 a Marina di Ravenna. Il suo segreto è un sound sempre decisamente personale, anche perché è tra i pochissimi professionisti del mixer ad essere anche protagonista della scena chill out,

La dj Anela toscana Anela, ormai protagonista della scena techno e tech house europea con dischi e dj set di riferimento, invece preferisce i boat party. Dopo il successo del primo evento a Cala dei Medici, a Castiglioncello (LI), un nuovo party da vivere in sicurezza sul mare è in arrivo a fine agosto. "La musica si sente forte, sul mare e in totale sicurezza", spiega Anela.

Anche il bresciano Nicola Veneziani, reduce da una dj set di rilievo assoluto al Capitolium di Brixia Romana, per la prima volta diventato il set per un evento musicale, punta forte sulla tech house. "Astra", il suo nuovo EP è un lavoro decisamente introspettivo, "nato durante le infinite notti in lockdown, zona rossa e isolamento che abbiamo passato", spiega l'artista. Le quattro tracce hanno i nomi di stelle e un ritmo irresistibile.

E siccome il futuro della musica sarà roseo solo ricorderemo il meglio del passato, chiudiamo un dj duo formato da due icone del clubbing, ovvero gli MFX2. Marco Fratty e Marco Flash, entrambi bergamaschi, dopo una cover di successo dell'eterna "Good Times", hanno pubblicato la loro "Saving Your Lovin'", un brano pieno di suggestioni house e ritmi irresistibili. Le visualizzazioni su YouTube sono già oltre 50.000 ed i risultati in tutto il mondo crescono ogni giorno. Perché lo stile italiano in ambito dance music è unico.

