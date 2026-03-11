Libero logo
Tg5, un clamoroso segnale sul referendum

di Klaus Davimercoledì 11 marzo 2026
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Speciale Tg5) A 12 giorni dal referendum, nonostante i conflitti internazionali, il tema giustizia e malagiustizia irrompe in talk e tg catalizzando l’interesse degli italiani. Ha fatto centro lo Speciale Tg5 Storie di giustizia trasmesso sabato in seconda serata e in replica domenica mattina su Canale 5. Sommando le due messe in onda ha totalizzato 1,5 milioni di spettatori col 16.5% di share sabato e il 12.7% domenica, toccando un target più giovane e medio-alto in serata e più femminile e popolare in day time. Il Tg5 di Clemente Mimun può contare su una tradizione consolidata da questo punto di vista dato che ogni lunedì Andrea Pamparana affronta temi affini nella rubrica Indignato speciale. A cura di Fabio Tamburini e Alfredo Vaccarella, lo Speciale ripercorreva alcuni casi di malagiustizia: dalla detenzione per 33 anni dell’innocente Zuncheddu alla trafila giudiziaria dell’ex ministro Calogero Mannino, dalle dimissioni dell’ex parlamentare Pd Stefano Esposito alle accuse decadute all’ex governatore Mario Oliverio fino alla vicenda Enzo Tortora.

tag
referendum giustizia
riforma della giustizia
canale 5

