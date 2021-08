Arisa, la drammatica confessione: "Un tappo al cuore, è successo anche a me". Ridotta così dagli uomini

11 agosto 2021 a

Uno sfogo criptico, che fa riflettere e scatena sospetti, quello di Arisa. Si torna a pensare alla sua chiacchieratissima storia con Andrea De Carlo: i due infatti sono stati protagonisti di un lunghissimo tira e molla, si prendono e si lasciano, devono sposarsi e poi invece annullano tutto. Un'altalena che non sembra fermarsi, mai.

E, oggi come oggi, non è affatto chiaro quali siano i loro rapporti. Ma tant'è, Arisa parla a Il Mattino, in una intervista in cui spiega di aver sofferto per amore. Ed è oggettivamente difficile ipotizzare che non si riferisca a Di Carlo. "Accade di avere una relazione in cui dai tutto e poi capisci che è stato vano. Perché quella persona se n’è andata via lo stesso. Psycho parla del momento in cui uno non crede più all’amore e mette un tappo al cuore frenando i sentimenti. È successo pure a me", ammette la cantante.

Quindi, Arisa spiega che all'interno delle relazioni ha sì sofferto, ma ha sempre dato tutto quello che aveva, incappando spesso in cocenti delusioni. E parlando proprio della storia con Andrea Di Carlo, con tutte le ricadute e le conseguenze del caso, Arisa spiega: "Lì per lì mi sono giurata che non ci sarei più ricaduta. E invece… Ho capito di non avere più l’età per essere cinica. Così ogni volta che capita mi ributto nell’amore sperando che sia quello giusto e che duri per sempre", conclude la cantante.

