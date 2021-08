Bugo, allora è un vizio: raptus sul palco ad Ascoli Piceno, prima le urla e poi se ne va. Sconcerto e accuse

12 agosto 2021 a

Bugo ancora al centro della polemica. Dopo la litigata con Morgan sul palco dell'Ariston, il cantante ne ha combinata un'altra. Ancora in fuga dal palco. Durante la Notte Bianca di Ascoli Piceno, l'artista ha gettato a terra il microfono e ha interrotto per qualche minuto il suo concerto. Il motivo? Da quanto emerge il cantante non avrebbe apprezzato che il pubblico davanti a lui era in parte seduto (entrato regolarmente con il Green pass) e in parte assiepato in piedi fuori dall’area transennata.

Nelle clip postate online si vede infatti il cantautore scendere dal palco e andare verso le persone in piedi ad abbracciare i presenti. "Non ce la faccio proprio a vedervi seduti", sarebbero state le sue parole. Il tutto ha avuto luogo durante la seconda apparizione in programma il 10 agosto in piazza ad Ascoli.

In molti però non hanno apprezzato il gesto, viste l'emergenza coronavirus che stiamo ancora affrontando. "Bugo - si legge sui social - sa di aver fatto una pessima figura? Gli artisti veri cantano, non si lamentano". Al momento dall'artista non è arrivato alcun commento, solo diverse storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Compresa quella che lo riprende abbandonare il palco per dirigersi verso i fan in piedi.

