Musica, Ida Rendano: "Per i miei 30 anni di carriera rivisitato tutti i miei successi"

Ida Rendano nel 2022 festeggerà i suoi 30 anni di carriera ti ha dovuto posticipare a causa del covid l'eleganza della voce unità ha tanta esperienza ha fatto di questa artista un simbolo della canzone napoletana nel mondo. Ha duettato con Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo e tantissimi altri esponenti nel mondo della musica napoletana, Arin perpetrato le macchiette francesi in un modo unico e originale ora la Rendano sui suoi social Lancia dei live per i suoi fan chitarra e voce dove si evince tutto l'amore e la passione verso la musica partenopea e non solo . " in questi giorni in studio acusticamente a ferma Ida Rendano ri cantato alcuni miei successi per regalarli live a i miei fan. A settembre sperando che tutto vada bene rispettando sempre le regole cosa fondamentale per iniziare una nuova stagione all'insegna della grande musica sto preparando molte novità soprattutto il mio rientro anche al teatro e quindi spero di divertire il pubblico partenopeo ma non solo".

