Raffaella Carrà, Cristiano Malgioglio si commuove sul palco di Verona: "Le sarebbe piaciuto", dedica struggente

Cristiano Malgioglio a sorpresa sul palco dell'Arena di Verona ricorda la grande Raffaella Carrà. "Le sarebbe piaciuto uno spettacolo come quello di stasera", dice Malgy prima di cantare Tutti me miran, il suo ultimo brano che sta praticamente spopolando ovunque. In occasione del Power hits estate 2021 di RTL102.5 Cristiano è visibilmente emozionato in un'arena, suggestiva più che mai, con il pubblico distanziato ed ordinato. Un vero e proprio fuoriprogramma di Malgy, che insegue l'ennesimo successo musicale di fila. Cristiano era molto legato alla Carrà, che aveva sentito ultimamente senza apprendere alcuna notizia della sua malattia. Quando Raffaella Carrà è morta, tra lo stupore dei fan e del mondo della tv, Malgy ha subito lanciato la proposta di intitolarle la sede Rai di via Teulada a Roma. Ma, a quanto pare, ad oggi nulla si è mosso.

Ora, però, si prepara alla tv: Tale quale show, che sta per iniziare, lo vedrà in giuria. Il salto su Rai1 abbandonando, almeno per adesso, Canale 5 ed il Grande Fratello vip. Eppure, da rumors, sembra che Signorini gli abbia proposto un grande ruolo nella nuova edizione. Ma Malgy, reduce anche dal successo con l'Eurovision song Contest, ha scelto Viale Mazzini. Ha scelto la Rai. E Carlo Conti l'ha arruolato nella scuderia di Tale quale show, dove incontrerà Pierpaolo Pretelli (ex gieffino) che sarà uno dei concorrenti di questa edizione.

Occhi puntati, quindi, sulla nuova edizione del programma del venerdì sera di Rai1 - che potrebbe scontrarsi con il Gf vip di Signorini. Per adesso si sa che il reality di Cinecittà inizierà il 13 settembre, ma non si conosce la data della finalissima. Si vocifera, addirittura, che possa durare per 6-8 mesi (come lo scorso anno quando è finito a marzo battendo ogni record). Ma è presto per fare previsioni.

