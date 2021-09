Amici, Martina Miliddi finisce al pronto soccorso: "Non mangiavo, né bevevo". Paura tra i fan

03 settembre 2021 a

a

a

Paura per Martina Miliddi. La ballerina reduce da Amici 20 è finita al pronto soccorso. Al suo fianco l'amica, anche lei ex allieva del programma di Maria De Filippi, Rosa Di Grazia. Nelle scorse ore Martina è stata costretta ad assentarsi dai social per un problema di salute. "Nulla di preoccupante", però, come spiegato dalla diretta interessata. La Di Grazia ha infatti voluto aggiornare i suoi ammiratori e tranquillizzarli.

Scollatura esagerata, tacchi a spillo e mosse proibite: Martina Miliddi da impazzire in studio dalla Toffanin | Video

Martina è finita dal medico per "una forte infiammazione alla gola". Da qui la volontà della giovane di sottoporsi ad alcuni controlli. Per risolvere il suo problema, visto che è stata "un po' male", dovrà aumentare le dosi di cortisone e assumere l’antibiotico. "Ho avuto una piccola caduta oggi e siamo andate al pronto soccorso per fare degli accertamenti, per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo", ha commentato la Miliddi.

"Non voglio che faccia parte della mia vita". Martina Miliddi choc a Verissimo: accuse drammatiche alla madre, il segreto svelato

In ogni caso le due amiche potrebbero fornire ulteriori aggiornamenti. Va meglio per Martina in amore. Dopo la fine della relazione con Aka7even, la ballerina ha ritrovato il sorriso a fianco al cantante calabrese Raffaele Renda. I due, anche fuori dalla trasmissione che li ha visti protagonisti, sembrano più affiatati che mai. E chissà che non possano arrivare novità.

"Dove li hanno beccati". Dopo 'Amici', un clamoroso triangolo amoroso: Martina Miliddi manda fuori di testa i due cantanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.