Nancy Brilli rimbalzata a Venezia, "da dietro ci entra tua sorella". Clamoroso alla kermesse, e lei sbrocca

09 settembre 2021 a

a

a

"Il pubblico è meraviglioso. Poi capita che per fare trecento metri a piedi, non essendoci l’auto chissà perché, ci metti una vita perché ogni millimetro devi fare un selfie, e saluta zia, e un bacetto al pupo in carrozzina…va da sé che la questione si fa più lunga del previsto, e capitano fatti stravaganti. Vabbè, stasera decido che mi godo Venezia, che dà veramente spettacolo. Faccio bene a non prendermela?“. Questo il post sui social di Nancy Brilli arrivata alla Mostra di Venezia per assistere alla proiezione del nuovo film di Mario Martone.

Valentina Cervi, fuori tutto: scollatura totale e tempesta di diamanti (proprio lì) | Foto

L'’attrice però è stata trattata come un’imbucata: “Sono arrivata e mi hanno detto che non posso entrare. Non è arrivata la macchina a prendermi. Mi hanno portata all’Excelsior, vicino al palazzo del cinema, e dicevo ‘ma che sono venuta a fare qua?‘. Mi hanno detto di aspettare, poi siamo andati a piedi. Questi 300 metri sono infiniti se sei gentile e fai i selfie, se ti fermi a parlare con le persone, abbracci i bambini. A me dispiace dirgli di no, non dovrei essere io a farmi strada in mezzo alle persone. Ci dovrebbero essere dei bodyguard che ti accompagnano per farti arrivare in tempo. Peraltro sono arrivata in tempo alla proiezione, ma ero a piedi”, si è sfogata su Instagram.

La madrina Serena Rossi con abito nero, décolleté e spacco abissale: al Lido red carpet sconvolto | Guarda

“Vi ricordate quando vi ho parlato del potere di quelli che hanno la chiave del cesso? Hanno la chiave e non te la danno, hanno il potere. Ecco, quel potere fa sì che io stia qui adesso invece che a vedere il film. Una signorina mi ha detto ‘sta arrivando la signora del cerimoniale, nel frattempo se vuole può andare a fare il biglietto‘. Le faccio notare che io il biglietto ce l’ho e mi risponde ‘va bene, però deve entrare da dietro’. Eh no, scusate ma da dietro ci entra tua sorella. Così mi sono vestita, truccata, ho fatto i capelli, ho i gioielli degli sponsor e devo entrare da dietro perché quella ha detto che sono arrivata a piedi e non in macchina? ‘Entra da dietro’ no. Sono signora ma fino a un certo punto". Sostegno è arrivato da Sabrina Ferilli che sotto al suo post ha così commentato: “Fai bene a non prendertela. Ma è una cosa pietosa ciò che è successo“.

Video su questo argomento Jamie Lee Curtis sul red carpet con vestito maculato e aderentissimo: paparazzi sconvolti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.