Daniel Craig, "voglio tagliarmi le vene": com'è costretto a campare per fare James Bond

"Preferirei rompere questo bicchiere e tagliarmi le vene": Daniel Craig, l'attore che interpreta James Bond nei celebri film su 007, rispose in questo modo nel 2015 quando gli chiesero se avrebbe voluto continuare a fare quel ruolo. Dopo Skyfall, infatti, avrebbe voluto mollare tutto e oggi ne riparla: "Sul set mi ruppi una gamba. Non ho evitato le scene d’azione, fingevo tranquillità, dovevo scavalcare finestre, saltare da un cornicione, ero legato a un cavo, ma fisicamente ero condizionato. Ero davvero convinto che fosse finita".

Poi ha aggiunto: "Siamo onesti, posso essere indifferente quanto voglio ma è dura lasciare questo ruolo. E’ stata una grande fortuna. Mi ha regalato più di quanto potevo sognare". Il prossimo film della saga si intitola "No time to die" e sarà disponibile nelle sale a partire dal 30 settembre, come riporta il Corriere della Sera. Un appuntamento importante e rinviato spesso nei mesi scorsi a causa della pandemia. L'anteprima, invece, si terrà il 28 a Londra, alla Royal Albert Hall: come da tradizione, sarà presente anche la royal family con la regina Elisabetta.

Nelle prime immagini del nuovo capitolo si vedono esplosioni, baie spettacolari, piante tropicali, affondamenti di navi. Barbara Broccoli, storica produttrice, ha spiegato che i temi principali sono "fiducia e tradimento". La missione questa volta consiste nella liberazione di uno scienziato dai suoi sequestratori, sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

