Claudio Baglioni allo Zecchino d'Oro: "Dopo 53 anni di carriera..."

Francesco Fredella 01 ottobre 2021 a

Claudio Baglioni allo Zecchino d'Oro. Da oggi, 1° ottobre, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ci sarà un po’ di voi” (distribuzione Sony Music): si tratta di una delle 14 nuove canzoni della 64ª edizione di Zecchino d’Oro. Il testo di "Ci sarà un po' di voi" è stato scritto da Maria Francesca Polli e la musica composta da Claudio Baglioni. A cantare il brano è Veronica, 9 anni, di Gorle (Bergamo).



"Avevo detto a Maria Francesca Polli che difficilmente sarei riuscito a ricavare qualcosa di buono dal testo che mi avrebbe mandato. Non per il testo, che è davvero bello. Né per il fatto che ero immerso in altri progetti artistici che mi lasciavano poco tempo a disposizione. Il fatto è che ho sempre scritto prima le parti musicali delle mie canzoni. Alle parole, lavoro sempre dopo. Forse perché ho più confidenza con le note che con loro. E temo sempre di spezzare l’incanto. Ma questo era prima che Maria Francesca mi inviasse il suo testo. Poi, appena l’ho letto, me ne sono innamorato", commenta Baglioni.

"E la musica è venuta così, come calamitata dalle parole. E così, il giorno dopo, il provino piano e voce del nuovo pezzo era già pronto. Gliel’ho inviato e la melodia ha fatto a lei lo stesso effetto che le sue parole avevano fatto a me. E, così, con grande sorpresa di entrambi, dopo ben 53 anni di carriera, mi sono ritrovato a partecipare a un concorso così speciale e amato come lo Zecchino d’Oro. Un’emozione completamente nuova ma molto intensa. Sono felice che dei bambini possano cantare una mia melodia e spero che regali loro almeno una piccola parte delle emozioni che ha regalato a me. È proprio vero: gli esami non finiscono mai. Anche se, per limiti d'età, non posso più farlo come cantante e questo, confesso, un po' mi dispiace. E allora dico, forza Veronica e grazie per la preziosa e bellissima interpretazione".

