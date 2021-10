Fedez, "da mer*** nazionale...": l'ultimo sfregio alla Rai a poche ore dal ritorno in studio da Fabio Fazio

02 ottobre 2021 a

Fedez ha commentato sui social la notizia del ritiro della querela della Rai in seguito ai fatti avvenuti durante il Concertone del Primo Maggio e all'accusa di censura. "Old but gold" e "Ops" con vari emoticon sono stati scritti in due stories pubblicate su Instagram dal rapper italiano che ha ripreso un paio di articoli che riportavano la notizia e ha mostrato così tutta la sua soddisfazione per la fine della querelle. Tra gli emoticon su vedono tre pagliacci.

Domani, 3 ottobre, peraltro, Fedez tornerà in Rai per la prima puntata della nuova edizione di Che tempo che fa da Fabio Fazio. E, infatti, poche ore fa, il cantante ha postato un'altra stories sempre su Instagram dove ha ripreso un tweet in cui si sottolinea come da "m***a nazionale diventa ospite della Rai", a cui ha aggiunto: "Spero che domani mi presentino così".

Ieri 1 ottobre la Rai ha desistito e ha lasciato perdere a causa contro il rapper. Secondo quanto riferiscono fonti qualificate all’Adnkronos, la decisione di intraprendere azioni legali contro Fedez – presa dai precedenti vertici di Viale Mazzini – non ha avuto seguito per mancanza di alcuni requisiti non meglio specificati. E così la tv pubblica ha chiuso un occhio.

