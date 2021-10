Tiwa Savage, il dramma: online questo video por*** della pop-star, immagini sconvolgenti

11 ottobre 2021 a

a

a

Uno strano caso, quello di Tiwa Savage, una delle più celebri po-star della Nigeria. Già, perché è stata vittima di revenge-porn, un suo video molto intimo è infatti finito nelle mani di uno stalker, che lo ha pubblicato online. Ma interpellata dalla Bbc lei ha affermato che si tratta di "qualcosa di naturale".

"Giravano mie foto strane". Scatti privatissimi e compromettenti, Diletta Leotta crolla dalla Gentili: "La mia vita finita"

Nel dettaglio, video ritrae Tiwa Savage mentre fa sesso col suo compagno. Il video è stato per sbaglio mandato dall'uomo su Snapchat per pochi secondi ma sono stati sufficienti per farlo finire nelle mani sbagliate e, dunque, per essere spiattellato in tutto il mondo.

"Non riuscivo a respirare. Anche se avevo i vestiti...". Foto hackerate, drammatica confessione di Diletta Leotta: terrificante, chi c'era dietro

A pubblicare il tutto lo staff di Afrobeat, che ha postato "per errore" il video su Snapchat per poi cancellarlo dopo aver compreso lo sfondone. Ma nel farttempo, lo stalker lo aveva scarciato: così il video di Savage, 41 anni, detta "First lady" per la sua celebrità nel settore, è finito online. La diretta interessata ha raccontato di aver pianto quando ha visto le immagini online, temendo per le sue conseguenze.

Il video la ritrae "con la persona con cui sto uscendo al momento", ha aggiunto parlando con una radio di New York. L'incidente, ha aggiunto, risale al mese scorso e il ricattatore, ha aggiunto, ha provato a estorcerle denaro. Ma Savage, appunto, ha spiegato che "non mi farò ricattare per qualcosa di naturale".

Veronica Gentili ridicolizzata (di nuovo) da Aldo Grasso. Come la chiama per due volte: solo una coincidenza?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.