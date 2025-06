Jannik Sinner perde il controllo, si fa rimontare e perde con Bublik: che succede

Irriconoscibile Jannik Sinner. Una brutta sorpresa negli ottavi di finale del torneo Atp di Halle per il numero 1 del mondo: Jannik si perde dopo un buon primo set, si innervosisce, sbaglia molto e si fa eliminare dal kazako Aleksandr Bublik, che rimonta e vince in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Male al servizio e tanti errori per l'azzurro, che era tra l'altro campione in carica del torneo.

Ci sarà ora da dimenticare in fretta e ripartire con il piede giusto in vista dell'erba ben più importante di Wimbledon. Ma quel che preoccupa, più di tutto, è aver visto forse per la prima volta Sinner perdere il controllo, nervosissimo ed emotivo. Un momento complesso, per il numero 1: forse la finale persa al Roland Garros con Carlos Alcaraz ha lasciato più scorie di quanto potesse immaginare.

Uno dei colpi migliori della partita, in ogni caso Sinner lo ha snocciolato nelle battute iniziali, al secondo game, quando al servizio c'era Bubliks. L'altoatesino risponde al servizio, l'avversario lo attira a rete con una palla smorzata e Jannik lo infilza con un dritto incrociato perfetto, millimetrico, meraviglioso. Tutti in piedi ad applaudire un campione assoluto. Che però, oggi, non ha risposto "presente".