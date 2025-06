Kyrgios, una clamorosa figuraccia: "cancellato" per il fango su Sinner

Per tutto l’inverno ha dato contro Jannik Sinner sul caso Clostebol, dicendo di voler scatenargli contro il pubblico degli Australian Open nel caso che i due fossero capitati in tabellone insieme. La realtà è che dopo pochi tornei giocati in stagione, con una condizione atletica oramai lontanissima da quella che lo aveva portato al 13esimo posto del ranking Atp, Nick Kyrgios è già finito nell’ombra. Notizia delle ultime ore vede l’australiano non presente a Wimbledon, né da giocatore e nemmeno da commentatore. La notizia era stata riportata qualche giorno fa da Telegraph, che confermava come la BBC avesse escluso il tennista australiano dal commento tecnico dello Slam.

La decisione arriva dopo le numerose critiche ricevute per aver incluso il trentenne nella copertura del torneo 2024, a dodici mesi dalla sua ammissione di colpevolezza per aver aggredito l'ex fidanzata Chiara Passari (accuse poi archiviate). Tuttavia, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi – Telegraph in primis – alla base della decisione ci sarebbero anche i commenti poco consoni del tennista nei confronti di alcuni colleghi, in particolare Jannik Sinner.