Affari Tuoi, la dittatura di nonna Lella: a cosa costringe Giovanni

Questa sera, come ogni sera, eccoci nello studio di Affari Tuoi, il territorio elettivo di Stefano De Martino, il quiz che frantuma la concorrenza in termini di share ogni santo giorno su Rai 1. La puntata in questione è quella di giovedì 19 giugno: arriva il momento per Giovanni, concorrente della Calabria originario di Amantea, provincia di Cosenza. Tocca a lui mettersi in gioco, tocca a lui sfidare la sorte e tentare la scalata verso la possibile ricchezza. La sua avventura comincia con l’apertura del pacco numero 2, scelto per iniziare questa sfida tutta da vivere. Ad accompagnarlo in gara ecco l'incontenibile nonna Lella, anche lei di Amantea, ex ricamatrice, sorridente e radiosa, incontenibile. Giovanni, da par suo, è un postino con la passione del fitness, del cinema e delle serie tv.

Prima che la partita entri nel vivo, il pubblico si concentra sulla consueta sorpresa presente tra i pacchi blu della serata: oggi tocca alle tipiche susumelle, dolce calabrese introdotto in studio dal colorito Thanat, pronto a strappare un sorriso a tutti.