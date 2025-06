Notte prima degli esami, la maturità in un film cult

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Notte prima degli esami)

Son passati 19 anni da quando uscì nelle sale ma rivedere Notte prima degli esami è quasi come rileggere il libro Cuore di De Amicis. Basta aprire il giornale o la tv per assistere a sconcertanti racconti di studenti che, aizzati spesso dagli stessi genitori, risolvono i problemi con gli insegnanti ricorrendo a violenze e insulti. Qui il conflitto tra alunni e docenti, in particolare quello di lettere (Giorgio Faletti), c’è eccome ma è davvero all’acqua di rose e porterà a una bella complicità tra il protagonista Luca (Nicolas Vaporidis) e il prof.

Non stupisce che sociologicamente il pubblico sintonizzato su Rai 1 martedì in seconda serata per l’ennesima replica del film di Fausto Brizzi sia stato composto per lo più da giovani adulti 25/34 anni (13% di share) e 35/44 anni (12%) con laureati e titoli di studio superiori al 10.5%. 100 minuti alla media del 10.3% di share ma la curva s’è impennata fino all’11.5% nel secondo tempo con il gruppo di amici del liceo intento a scoprire le tracce della maturità, a studiare e a sostenere i tanto temuti orali. Quando uscì al cinema non c’era l’offerta social di adesso.