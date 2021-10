Bianca Atzei, "ci abbiamo provato per più di un anno": il dramma dell'aborto, confessione straziante

Francesco Fredella 11 ottobre 2021 a

Il post di Bianca Atzei fa il giro della Rete. E diventa virale. La cantante svela di aver tentato in ogni modo ad avere un figlio con il fidanzato Stefano Corti, ma senza riuscirci. Così la Atzei piomba nella sconforto e nell'ansia: la sua è una confessione che fa venire a tutti i lucciconi. Bianca dice, addirittura, di essere rimasta incinta e di aver perso il bambino.

La decisione di rendere pubblico tutto quello che è successo è legato alla voglia di sensibilizzare sull’argomento molte altre coppie. La Aztei dice, poi, che sui social c'è una certa propensione a mostrare “grandi sorrisi” e “felicità” come se andasse “sempre tutto bene, ma spesso accadono anche cose brutte che mettono a dura prova”. La sua confessione, adesso, emoziona tutti. “Voglio raccontare la mia esperienza per sensibilizzarvi su un argomento di cui si parla poco, ma che purtroppo si ritrovano a vivere tante coppie”, dice la Atzei. “Per più di un anno abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire: ‘Non pensarci, perché più ci pensi e più non arriva’. Come fa una donna a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo?”.

La cantante dice di sentirsi “pronta per diventare madre”. E poi sottolinea: “Quando passano i mesi e gli anni, la mente inizia a farti brutti scherzi”. Sicuramente si tratta di una situazione molto difficile che con il passare del tempo mette a dura prova l'umore. Bianca desidera diventare madre, la sua confessione potrebbe aiutare tante altre donne che si ritrovano nella stessa situazione.

