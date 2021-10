Fedez, "quando al concerto di Emma Marrone...": la frase sbagliata, scatta il massacro

12 ottobre 2021 a

Una frase di Fedez nel corso del suo podcast, quel Muschio Selvaggio in cui è protagonista insieme all’amico Luis Sal, ha dato il via a una polemica confinata sui social, ma piuttosto rumorosa, che ha costretto ad intervenire anche Emma Marrone. Quest’ultima è infatti stata tirata in ballo dal marito di Chiara Ferragni in merito a un episodio passato.

“Io mi ricordo una volta - ha raccontato il rapper - non pensavo esistessero i concerti da seduto. Sono andato ad un concerto di Emma, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli a cui ero abituato”. E invece Fedez rimase molto sorpreso dalla compostezza del pubblico: niente salti e balli, ma una certa sobrietà. “Erano tutti seduti, non capisco perché - ha aggiunto - forse era un pubblico comodo, erano robe più pop. Però balli comunque, non lo so”. Dopo che il caso è montato sui social, Fedez è intervenuto nuovamente: “Ma scusate, non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male. Emma, aiutami tu”.

La cantante si è quindi fatta sentire per chiudere la questione: “Fede stai sereno. Anche perché il valore di un artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai ragazzi, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez”.

