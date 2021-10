Alessia Marcuzzi, fuga di notizie da Mediaset: "L'hanno richiamata". Retroscena: marcia indietro senza precedenti

Francesco Fredella 14 ottobre 2021 a

Il settimanale Oggi sgancia una bomba: Alessia Marcuzzi potrebbe ritornare a Mediaset. Molto presto. Si tratta di un vero e proprio colpaccio messo a segno dal settimanale diretto da Umberto Brindani. Facciamo un passo indietro: la scorsa estate, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, la Marcuzzi aveva annunciato il divorzio. Doloroso. E subito si era parlato di un suo arrivo in Rai, poi a Discovery. Ora dietrofront: la Marcuzzi potrebbe tornare (condizionale d'obbligo) al timone de Le Iene, la trasmissione che l'ha vista come conduttrice per molti anni.

Dopo l'addio la Marcuzzi è andata in vacanza, lontana da tutto e tutti. L'hanno fotografata in un piccolo paese della Puglia dove sono nati i suoi genitori. Nessuna dichiarazione, ovviamente, silenzio assoluto. Ed il caso si è subito ingigantito: come mai ha lasciato Mediaset? Ora che si parla di un suo ritorno tutti restano con il fiato sospeso. Attendiamo.

Secondo Oggi, Davide Parenti e Nicola Savino - ideatore e conduttore - vorrebbero il ritorno a Cologno Monzese. Si tratterebbe di una proposta vera e propria, non si sa quale possa essere la risposta. Se la Marcuzzi dovesse tornare a Mediaset sarebbe un clamoroso colpo di scena. Intanto, a Le iene è cambiato tutto: una squadra di sole donne: Paola Egonu, la ex velina Elisabetta Canalis, la modella Rocío Muñoz Morales, la cantante Madame, la conduttrice Elena Santarelli, e la giornalista Francesca Fagnani, la nuotatrice Federica Pellegrini, la cantante Ornella Vannoni e la comica Michela Giraud. E poi: Elodie, che da poco ha chiuso i rapporti con Marracash.

