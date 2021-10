Striscia la Notizia, insulti e minacce dopo il tapiro ad Ambra Angiolini? Vanessa Incontrada, scelta estrema: addio...

15 ottobre 2021 a

Striscia la Notizia criticata per la consegna del tapiro d'oro ad Ambra Angiolini. L'attrice ha chiuso la relazione con Max Allegri ( il settimanale Chi parla addirittura di un tradimento da parte dell'allenatore della Juventus) ed è stata raggiunta da Valerio Staffelli. Un gesto che non è piaciuto a molti personaggi dello spettacolo. Tra questi Selvaggia Lucarelli che ha preso di mira Vanessa Incontrada. Da lì per la conduttrice del tg satirico di Canale 5 è stato davvero un incubo: sulla sua pagina Instragram si sono scatenati i peggio insulti, tanto da costringerla a una decisione senza precedenti.

La Incontrada ha tolto i commenti dalla sua pagina. Tra le accuse piovutole addosso quella di essere ipocrita. Per gli utenti del web e i telespettatori, la showgirl argentina ha buttato nel cestino tutte le sue battaglie in difesa delle donne e contro il body shaming, di cui lei stessa ha sofferto. "Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa - è stato l'affondo della Lucarelli -. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda".

E ancora: "Invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta". Dello stesso parere Laura Chiatti: "Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia La Notizia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista, di una talentuosa attrice come Ambra Angiolini che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre". Insomma, proprio tutti contro Striscia la Notizia.

