Francesca Neri, le cicatrici sulla sua bocca. Dopo la malattia, immagini inquietanti

Adesso sono spuntate delle cicatrici sulle labbra di Francesca Neri e molti fan dell'attrice si sono chiesti quale fosse la ragione. A spiegarlo, in una lunga intervista a Oggi, in cui parla della sua malattia, la cistite interstiziale cronica, è la stessa Neri che dice che quei segni sulla sua pelle sono arrivati per rimediare al silicone. "Me le sono fatte aprire", rivela. L’attrice, che oggi ha 57 anni, infatti, ha deciso di dire basta ai ritocchini. Vuole essere bella e invecchiare in modo naturale.

Nel suo libro Come carne viva, edito da Rizzoli, Francesca Neri ha parlato del suo dramma, di questa patologia che per anni l'ha portata a isolarsi e quindi oggi la decisione di eliminare dal suo viso tutto quel che era "artificiale": "Queste sono le mie labbra, con tante cicatrici. Me le sono fatte aprire per eliminare le palline di silicone. Oggi mi curo da dentro, avendo capito quanto sono importanti la prevenzione e il regime di vita sano".

Nella lunga intervista a Oggi la Neri ha parlato anche di suo marito Claudio Amendola: "E' l'uomo che mi ha fatto soffrire di più al mondo, ma anche quello che mi ha amato di più". L'attrice infatti ha raccontato che ad aiutarla a risalire dal dolore è stato proprio l'amore, quando entrambi hanno capito e accettato le loro differenze, hanno trovato l’unione perfetta. La Neri ha rivelato pure che, durante i tre anni peggiori della malattia, ha cercato di allontanare Amendola per non farlo soffrire: "Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi". Nonostante i suoi tentativi di respingerlo, "Claudio c’è sempre stato, è rimasto. Mi ha salvato", ha proseguito l'attrice.

