Claudia Gerini, un terremoto: "Se resto a secco per mesi...". La confessione sul se***, roba molto spinta

Claudia Gerini fa tremare le femministe. L'attrice da sempre controcorrente è convinta che la donna debba essere "un po' geisha": "L'amore va nutrito, curato, anche col sesso. Quando ci si ama e si sta bene insieme non si va a cercare altro, tutto qui. Ma se te tengo a secco per mesi, se non mi sfiori mai, che volemo fa'? Siamo fatti di carne". Anche lei, che al settimanale Oggi svela di essere passionale: "Fare l'amore mi piace. È sano, è bello, è un congiungimento cosmico, spirituale".

Per la Gerini questi non sono i mesi migliori a livello sentimentale. L'attrice è tornata single mesi fa, dopo aver chiuso una lunga relazione con il manager cinquantenne Simon Clementi. Ma la speranza non si spegne: "Per ora va bene così - ammette - ma io mi conosco: sono una da vita di coppia. Lascio fare all'istinto, vediamo". Certo è che la Gerini su un aspetto della vita amorosa non si crea troppi problemi: il tradimento.

"Non ci penso, non sono ossessionata - confida riferendosi all'idea di poter essere tradita -. Se a una cena vedo il mio uomo che dà uno sguardo di troppo a un'altra magari mi irrito, ma se va via per un mese per lavoro non è che sto lì a pensare che fa, chi vede. La verità è che se un uomo sta bene, se si sente amato, coccolato, ma 'ndo vai?". Lei stessa ha tradito in passato, ma i sensi di colpa sono stati talmente pesanti da non poterli sopportare: "Alla fine mi sono fatta scoprire. Il tradimento sessuale comunque è sopravvalutato. Noi non apparteniamo ad una persona soltanto, è solo una convenzione".

