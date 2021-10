Friends, morto "Gunther". Il dramma di James Michael Tyler: come lo aveva ridotto il cancro

25 ottobre 2021 a

I telespettatori di mezzo mondo in lutto per la morte di James Michael Tyler: era Gunther in Friends, personaggio secondario ma amatissimo della sit-com simbolo a cavallo tra anni 90 e Duemila. L'attore americano è scomparso nella sua casa di Los Angeles a 59 anni, stroncato da cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato nel 2018. Sui social non ha mai smesso di pubblicare foto e pensieri anche nei momenti più duri, quelli della chemioterapia, delle terapie purtroppo inutili fino alle cure anti-dolore degli ultimi mesi. La sua ultima foto social risale allo scorso giugno, poco prima un commovente scatto in sedia a rotelle, in ospedale.

Era diventato famoso per il ruolo del manager della caffetteria Central Perk, il punto di ritrovo della combriccola di Friends. "Il mondo lo ha conosciuto come Gunther - lo ha ricordato il suo agente Toni Benson - ma per chi gli voleva bene era un attore, un musicista e un marito".

Prima personaggio di sfondo, poi vera e propria guest star di Friends fin dai primi episodi, aveva acquisito sempre maggior risalto tanto da farlo entrare nella trama principale come innamorato, non corrisposto, della bellissima (e ambitissima) Rachel, il personaggio interpretato da Jennifer Aniston. Alla celebre reunion del cast di qualche tempo fa, Gunther/James Michael, già gravemente malato, aveva partecipato solo in videocollegamento.

