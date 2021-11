Morte Rossano Rubicondi, lo sfogo di Maria Teresa Ruta: "Hai esagerato", ciò che non potrà mai accettare

02 novembre 2021 a

Anche Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria sono rimaste molto colpite nell’apprendere la notizia della morte di Rossano Rubicondi, venuto a mancare a soli 49 anni a causa di una malattia. Pare si sia trattato di un melanoma cutaneo che non ha lasciato scampo all’attore, showman nonché ex marito di Ivana Trump. A dare l’annuncio in pubblico della sua morte è stata Simona Ventura, che lo aveva conosciuto ai tempi in cui conduceva l’Isola dei Famosi.

In tanti hanno ricordato con affetto e dolore Rubicondi, che era stimato all’interno del mondo dello spettacolo e soprattutto della televisione. “Caro Rossano - ha scritto Maria Teresa Ruta sul suo profilo Instagram a corredo di una foto che ritrae sua figlia Guanda con Rubicondi - è stato bellissimo condividere tanti momenti insieme. In Nicaragua con Guenda sei stato paterno. Eri un ragazzo generoso, sensibile e altruista”.

“È sempre troppo presto quando un amico se ne va - ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip - ma tu hai esagerato. Ci lasci il tuo sorriso, la faccia da schiaffi e le tue ricette da chef a domicilio. Resterai nei nostri cuori”. Nonostante vivesse a New York, dove pare che l’ex moglie si sia preso cura di lui da quando ha scoperto di essere malato, l’affetto provato nei suoi confronti in Italia è rimasto immutato.

