Rossano Rubicondi, il raptus: "È impazzito, ha iniziato a insultare mio marito senza motivo", la vip che vuota il sacco

Addio a Rossano Rubiconi. Una morte che ha lasciato tutti interdetti, pieni di dolore: scomparso a soli 49 anni. Se ne è andato così lo showman, amatissimo dal pubblico, con un codazzo di retroscena, accuse, misteri sulla sua malattia, ospitate dei genitori in televisioni, indiscrezioni sul dolore straziante che starebbe provando la sua ex moglie, Ivana Trump, che ufficialmente, dopo il lutto, non ha ancora rotto il silenzio.

E ora, su Rubicondi, dice la sua anche Eva Henger, che ha speso sull'attore e personaggio televisivo un pensiero un poco controverso. Il tutto in un'intervista concessa a Tuttogossipnews. Il punto è che la Henger ha scelto di ricordare Rubicondi snocciolando un aneddoto che, onestamente, non gli rende troppo onore.

"Una sera eravamo con Alfonso Signorini in Sardegna - ha premesso Eva Henger -. Rossano ha invitato un piccolo gruppo a mangiare nel ristorante in cui lavorava. Con Rossano ci siamo sentiti per un lungo periodo per due mesi per tutti i giorni, poi da un giorno all’altro è impazzito e ha iniziato a insultare mio marito senza un motivo. Mi dispiace tanto ciò che è successo, non si può morire a 49 anni. Era giovanissimo, bellissimo e simpaticissimo", ha concluso la Henger il suo peculiare racconto.

Nell'intervista, inoltre, una battuta sull'edizione del Gf Vip in corso. Eva Henger infatti non nasconde la grande simpatia che prova per Francesca Cipriani, le due infatti sono legate anche lontane dalle telecamere: "Fa il suo show, la sua risata riempie la casa. Tifo per lei, ma per motivi personali. Questa edizione mi sembra piena di personaggi un po’ strani e un po’ estremi, a partire dalle sorelle Selassié", conclude una Eva Henger in vena di sentenze.

