Dritto e Rovescio, Massimo Boldi no-vax pentito: "Bugiardo e incosciente", drammatica testimonianza sul Covid

Massimo Boldi, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata di giovedì 4 novembre, racconta la sua esperienza con il Covid. L'attore comico racconta che all'inizio era molto dubbioso sul coronavirus, ma quando poi si è ammalato ha capito di aver avuto torto. "Io da quando è cominciata la pandemia devo dire la verità ero scettico, ero vicino a Vittorio Sgarbi e poi alla fine sono stato fortunato, non sono stato colpito".

Prosegue Massimo Boldi: "Ho fatto la vaccinazione ad aprile e poi, passata l'estate, il film che si doveva fare e non ho fatto, ho avuto il Covid un mese fa e fortunatamente la mia amica Maria Rita Gismondo mi ha aiutato e mi ha praticamente tirato fuori dal guaio però mi sono reso conto che sono stato bugiardo e incosciente".

"Fare la vaccinazione è veramente una cosa utile", conclude l'attore, "perché alla mia età non so cosa mi sarebbe capitato. Non so cosa sarebbe successo se non avessi fatto la vaccinazione o se avessi avuto il Covid un anno fa", quando la vaccinazione non c'era ancora. Quindi Del Debbio gli chiede come si sente oggi: "Comunque ora sto bene, ciappa sù", ride Boldi.

