Michelle Hunziker, "cocaina ovunque": confessione-choc, quando e dove gliel'hanno offerta

Michelle Hunziker ha rilasciato un’intervista a tutto tondo a Le Iene, tra aneddoti e aspetti privati più o meno felici. L’affermata conduttrice televisiva 44enne è ormai un volto notissimo in Italia e non solo: partita dalla Svizzera, ormai è conosciuta da tutti e attualmente è al timone della quarta edizione di All Together Now, che va in onda la domenica in prima serata su Canale 5.

Riguardo al mondo dello spettacolo, che la Hunziker frequenta ormai da oltre 20 anni, ha ammesso che le è capitato più volte che le venisse offerta della cocaina: “Quando facevo la modella girava anche nelle discoteche. La cocaina gira dappertutto, è ovunque”. La conversazione con Le Iene si è poi spostata sul periodo più nero della sua vita, ovvero quando è rimasta vittima di una setta addirittura per cinque anni, convinta invece di essere in un cammino spirituale. “Quando tu hai una fragilità - ha dichiarato - ci sono questi loschi personaggi che sono addestrati ad accalappiare la tua attenzione”.

“Ti ricattano con l’affetto e con l’amore. Ci cadi anche se sei molto intelligente - ha aggiunto - molta più gente di quello che pensate è purtroppo schiava di questi manipolatori”. Parlando invece di cose più allegre, la Hunziker ha speso parole al miele per la figlia Aurora, che spera la renda presto notta: “Io lo adorerei, lei lo sa. Vorrei essere una nonna giovane”.

