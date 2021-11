Come cambia il divertimento? Tecnologia, show e lusso le nuove tendenze

17 novembre 2021 a

Come sta cambiando il divertimento? La ripartenza al 50% di capienza delle discoteche come sta andando? Ristoranti e concerti sono sempre davvero sold out? E il turismo internazionale, sia quello legato al lusso sia quello sportivo, come procedono? Proviamo a scoprirlo raccontando lo spirito e l'approccio di alcune realtà italiane ed internazionali, ma anche di alcuni produttori e professionisti della console, le cui proposte, già prima della pandemia, erano diverse dalle solite replicate ovunque. La ripartenza ha rappresentato per loro un incentivo ad implementare le loro novità e idee.

La pandemia senz'altro ha avvicinato ognuno di noi ad un uso più consapevole della tecnologia. E Swagnite, nuova App e community dedicata al divertimento che sta nascendo tra Milano e Belgrado, ha questo scopo. "Nasce dalle semplici domande che ognuno di noi si fa la sera" spiega Bojan Bosnjak, creatore di una realtà dal grande potenziale internazionale. "Ho voglia di uscire stasera, ma dove posso andare? Con chi esco? Quanto spenderò? C'è un modo di risparmiare prenotando online oppure addirittura guadagnare?". Swagnite dice sì a tutto questo, senza far perdere tempo, e sta già coinvolgendo ragazzi con voglia di diversi ed addetti ai lavori.

Cambiando settore e passando al turismo, l'esperienza di Domina Coral Bay, immenso resort deluxe sul Mar Rosso a Sharm El Sheikh, dimostra che in vacanza non si vuole solo oziare. Da queste parti, infatti, si praticano in qualsiasi periodo dell'anno, e con atleti provenienti da tutto il mondo, sport come padel, beach volley, beach soccer, tennis, golf e ovviamente quelli acquatici, a partire dalle immersioni... In calendario, tra il 23 e 30 gennaio '22, c'è l'Orienteeing, per una settimana all'insegna del training. Anche D Club, servizio di Domina, nasce per non far perdere tempo e rilassare anche nel trasferimento. Ai soci fornisce i servizi di una stanza d'hotel di qualità e li riempie di coccole su misura. L'annata di un socio D Club è costellata da numerose occasioni di relax. Per esempio, partecipazioni gratuite a tornei di golf in Italia, esperienze di wellness e intrattenimento. Ogni anno una destinazione diversa è possibile, nelle "D Club Top Destinations" o, a scelta, in una delle 4.300 strutture situate in 100 paesi nel mondo, grazie alla collaborazione con RCI.

Se gli show di Domina regalano emozioni, anche per gli eventi aziendali ed i party italiani ci sono sempre più spesso gli artisti del Circo Nero Italia. Lo staff è reduce da due Halloween party di successo a Magicland, nei pressi di Roma, e da un weekend a metà novembre in 2 locali tra Toscana ed Umbria. Che non si tratti uno spettacolo convenzionale è ormai conclamato: Circo Nero punta su performer in grado di esaltare colori, i costumi, la magia, la bellezza, non rinunciando ad un pizzico di follia. Duccio Cantini, suo creatore e art director, la spiega così: "Facciamo uno show evolutivo, ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Chi lo vive, porterà Circo Nero nel cuore per sempre".

Un'altra tendenza del momento continuano ad essere i dinner show deluxe, ognuno con il suo sapore. Funzionano al FAM, sul Garda, a Desenzano, ristorante d'eccellenza specializzato in carne alle brace con una cantina all'altezza delle aspettative degli appassionati. Per dicembre 2021 questo spazio ha in serbo una novità per tutta la famiglia e propone live music e dj set... Presto veri spettacoli accompagneranno chi cena al The Cliff, spazio polifunzionale a picco sul lago di Lugano aperto dall'aperitivo prima di pranzo a notte inoltrata. Lo gestisce Manuel Dallori, imprenditore attivo da ben 25 anni tra luxury, entertainment e turismo e tra i suoi soci c'è Giacomo Braglia, artista giovanissimo che metterà la sua arte a disposizione dei piatti del locale: "Ci saranno delle labbra, con foto di acqua, spiaggia e mare. La bocca diventerà una scogliera", anticipa.

I dinner show possono anche decisamente scatenati. Funzionano in Sardegna e un po' in tutta Italia. Sandro Murru Kortezman, dj producer attivo dalla fine degli anni '80 che ha portato al successo progetti come Blackwood, Chase, Marascia o Safeway, ha inventato una formula personale. Si tratta di cene musicali animati & musicalti (o viceversa), a metà tra ristorazione e discoteca, per mettere il sorriso a chiunque. Su questo fronte e non solo è attivissimo pure il dj producer Mitch B., nelle ultime settimane impegnato a far ballare la sua Emilia Romagna, ma anche locali in Toscana, Marche, Puglia. In console sa spaziare a seconda della situazione, mentre il focus del suo lavoro di producer è la house. In 'Get Up And Boogie', bella cover dei Silver Convention, è possibile ascoltare nei cori la sua voce.



Piacciono anche locali easy come l'Hotel Costez di Cazzago, sotto la gestione di Paolo e Francesco Battaglia. Ogni venerdì e sabato, bar con musica di qualità, e si punta su drink, cocktail e bollicine d'eccezione. In console si alternano professionisti del divertimento come i vocalist Brio o Mapez e i dj Steven Nicola o NZ DJ, in grado di emozionare sempre. Il successo del marchio Costez passa anche dal Nikita #Costez di Telgate, discoteca simbolo del divertimento più giovane in Franciacorta. Ogni venerdì e sabato, nella Green Room e nella Gold Room, la proposta è esplosiva e colorata, e la musica è affidata a vere colonne del locale, tra gli altri Dr.Space, Luca Belotti, Nicola Zilioli, e i citati vocalist Brio e Mapez.

E in ambito beverage? Chiudiamo con Michele Piagno, barman friulano e ambasciatore di eccellenze della sua terra, il Nord Est. Piagno porta avanti con successo la sua attività proponendo cocktail e drink d'eccezione all'Enoteca Vecchia Pretura di Codroipo (UD), che gestisce con la sua famiglia. Recente è il riconoscimento di Ispettore Federale della Federazione Baristi Italiani, realtà che fa parte del progetto Qualità Italiana: "Fondamentali sono, in questo momento di ripartenza, il livello delle proposte e la qualità", ragiona Piagno. "Ma c'è anche bisogno di cose semplici. Il barman deve essere a servizio dell'ospite, grazie alla capacità di ascoltare ed al sorriso", conclude.

