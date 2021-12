Lizzo, l'artista che dipinge col lato B... nudo: eccola all'opera, foto vietate ai minori

02 dicembre 2021 a

Lizzo è una famosa pop star Usa. Nel suo curriculum anche molte apparizioni trasgressive e stavolta ha sopreso ancora. Ha presentato un quadro dipinto con il suo celebre lato B. E Lizzo l'ha realizzato, nientemeno che per la Miami Art Basel. La cantante, 33 anni, ha condiviso sui social un video in cui con il suo sedere coperto di vernice crea su una tela una vera e propria opera d'arte.

La popstar ha iniziato il video con un ironico "Ciao a tutti, è la vostra Lizzy Picasso che vi parla!". Inizialmente si è mostrata nei panni di una pittrice "tradizionale": vestito floreale e pennello in mano per i primi tratti dell'opera. Ma ben presto il vestito è volato via lasciandola in uno striminzito tanga, e il pennello ha ceduto il passo al... sedere. Qualche generosa pennellata di blu sui glutei e poi ecco lo stampo inequivocabile sulla tela a rendere il dipinto decisamente "personale".

La cosa le è piaciuta tanto che ha affermato di star valutando di "iniziare a fare più arte con il c..o", dando appuntamento per il 4 dicembre alla Miami Art Basel. Lizzo da tempo si batte contro la discriminazione del bodyshaming. Il video di Rumors, il suo ultimo singolo realizzato in collaborazione con Cardi B, ha ottenuto più di 10 milioni di visualizzazioni in meno di 48 ore, ma le polemiche sulla sua prestanza fisica non l'hanno risparmiata. "Se non ti piace la mia musica va bene, se non ti piace Rumors è fantastico, ma a molte persone non piaccio per il mio aspetto", aveva spiegato Lizzo mentre si asciugava le lacrime. Un modo originale per portare avanti la sua battaglia.

