Elettra Lamborghini a Miss Italia, quanti soldi prende? Quelle (velenosissime) voci sul cachet

14 dicembre 2021 a

a

a

L'ascesa di Elettra Lamborghini continua. L'ereditiera più amata d'Italia, ma ora soprattutto cantante - dopo Sanremo e il Pistolero, nei giorni scorsi ecco il suo brano di Natale - aggiunge un ulteriore tassello alla sua carriera.

Si apprende infatti che la mitica Elettrica sarà sul palco della prossima edizione di Miss Italia, in veste di conduttrice, il tutto a Jesolo il prossimo 18 dicembre. Insieme a lei, alla conduzione, Alessandro di Sarno: a loro è stata affidata questa edizione del concorso di bellezza "benedetto" da Patrizia Mirigliani.

"Quando mi coprirò di più". Elettra Lamborghini si presenta così a Verissimo: Silvia Toffanin di sasso

L'evento, si apprende, verrà trasmesso sui canali social di Miss Italia e sarà privo di pubblico e giuria, proprio come è avvenuto lo scorso anno. La sede, come detto, è Jesolo. E appena si è appreso del ruolo di Elettra, ecco che si è scatenata la "caccia al cachet": quanto incassa la pop-star per la finalissima di Miss Italia?

La breve indagine e il tam-tam sui social hanno consegnato un primo risultato: il sindaco della città, Valerio Zoggia, non avrebbe voluto diffondere l'informazione, insomma quanto viene pagata Elettra Lamborghini se lo tiene per sé. In verità, c'è anche chi sostiene che la presenza dell'ereditiera sarà a titolo gratuito, anche se in verità appare piuttosto improbabile. E poi ci sono anche i complottisti, i quali aggiungono come a loro parere il sindaco di Jesolo non voglia parlare del cachet della Lamborghini in vista delle elezioni amministrative del 2022. Convinti loro...

"Scelta per condurre”: quale programma (prestigioso) affidano alla Lamborghini. Chi ci sarà con lei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.