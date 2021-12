Elettra Lamborghini, nozze e disgrazia: "Prima era tutto un ormone, ora è finito tutto", una dolorosa rivelazione

18 dicembre 2021 a

Le conseguenze del matrimonio. Anche per Elettra Lamborghini, l'ereditiera e cantante convolata a nozze col deejay Afrojack, ormai più di un anno fa. E a parlare di queste conseguenze è direttamente la mitica Elettra, che si confida in un'intervista al settimanale Grazia, in cui spiega che dopo il "sì" il suo sex appeal sarebbe crollato. Già, non otterrebbe più le attenzioni di una volta...

"Tesoro, non mi si fila più nessuno - ha spiegato senza troppi giri di parole -. Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una femminona, ma mi notano di meno", sospira.

Poi, però, ammette che è il suo stesso atteggiamento ad essere cambiato. "Mettiamola così: io li vedo che sognano ma non arrivano neppure a chiedere. Il body language serve tanto, con il corpo ti faccio capire che non c'è trippa per gatti". Insomma, in primis la scelta sarebbe sua.

Nell'intervista a Grazia, Elettra Lamborghini ha parlato anche del successo che sta ottenendo con la musica, nonostante in molti sparlino di lei e la guardino dall'alto al basso: "Molti dicono che sono arrivata solo con il sedere, nel vero senso della parola", spiega riferendosi ai suoi celeberrimi twerking. "Ma non è così, io sono una che, se vuole quel premio, se lo va a prendere. Ho ricevuto tante porte in faccia, tanti no, ho passato giornate nere e poi però metabolizzo e risolvo i problemi da sola. Passo oltre. Per questo la mia musica è sempre allegra, perché io penso: Prima ascolti le canzoni tristi, poi arriva il giorno che ti torna l’allegria e vuoi ballare. E allora quel giorno troverai il beat di Elettra Lamborghini", conclude l'ereditiera.

