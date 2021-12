"Zeffirelli, il conformista ribelle": Casa Rossa e RS Productions annunciano l'inizio delle riprese

21 dicembre 2021 a

Il 20 Dicembre 2021 sono iniziate le riprese di Zeffirelli, il conformista ribelle – regia di Anselma Dell’Olio. Il film viene prodotto da La Casa Rossa e RS Produc7ons e patrocinato dalla Fondazione Franco Zeffirelli. Un ringraziamento speciale al Presidente della Fondazione, Pippo Zeffirelli, per il suo prezioso contributo per la realizzazione del progetto.

Il docu-film racconterà i momenti decisivi, i punti di svolta, le montagne russe di una brillante, movimentata carriera internazionale e la rocambolesca esistenza umana di un grande artista italiano, Franco Zeffirelli. Bellissimo come una star di Hollywood, da origini come figlio di N. N. è salito alla fama planetaria come regista, art director, piEore, ideatore di cinema, teatro e opera lirica. Il progetto verrà impreziosito da interviste originali e d’epoca con le star più acclamate che l’hanno conosciuto, ammirato e amato, tra le quali Maria Callas, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Anna Magnani, e con i familiari, amici e collaboratori più stretti.

Ci saranno clip dai suoi film e documentari, dalle sue opere liriche, e materiali di archivio, foto, disegni e molto altro, intesseranno un coinvolgente racconto che renderà giustizia alla persona e all'artista – non solo “il Maestro” – in tutte le sue multiformi e anche opposte sfaccettature. Il suo caraEere dualistico si manifesta nella sua vasta produzione artistica, ma anche nelle sue scelte politiche, nella sua spiritualità e amore per il mistero, nelle amicizie e nelle leggendarie polemiche con critici avversari. Questo scontro di opposti offrirà un ritratto a tutto tondo, con alti e bassi continui, di un artista che ha promosso e onorato la cultura italiana più alta e più popolare nelle grandi capitali mondiali per molti decenni.

Un grande protagonista oggettoo di onori, osanna e critiche aspre ancora oggi. La regia è firmata da Anselma Dell’Olio, già autrice di due celebri retrospettive su due grandi Maestri del passato: Fellini degli Spiri0 su Federico Fellini e La Lucida Follia di Marco Ferreri che le è valso il David di Donatello per Miglior Documentario. Tutto questo e molto altro è Zeffirelli, il conformista ribelle. Il film uscirà nelle sale nel 2023, per festeggiare i cento anni dalla nascita del Maestro, e verrà distribuito da RS Productions

