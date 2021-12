Paolo Calissano morto per overdose di farmaci? "Sciacalli": la rabbia della sua fidanzata, cosa hanno trovato in casa

31 dicembre 2021 a

Sebbene fosse ormai uscito dai radar del mondo dello spettacolo da diversi anni, Paolo Calissano con la sua morte non ha lasciato indifferente l’opinione pubblica. L’attore nato a Genova 54 anni fa è stato trovato privo di vita nella sua casa romana: fatale sarebbe stato un mix di farmaci, dato che sono state ritrovate diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci che utilizzava per curare la depressione.

Paolo Calissano morto, "che cosa lo ha ucciso". Un dramma privato

Secondo le prime informazioni riportate da La Repubblica, le pillole sarebbero state trovate sparse sia nella camera da letto che in cucina: Calissano potrebbe quindi essere morto per un’overdose di farmaci, da stabilire nel caso se sia stata fortuita o volontaria. La sua ultima compagna, la 43enne Fabiana Palese, ha sfogato la rabbia e il dolore per la morte dell’attore con un post sui social che lascia poco spazio all’immaginazione: “Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso”.

Paolo Calissano trovato morto in casa. Roma, choc nella notte: la tragica parabola del divo tv

Calissano aveva riscosso grande successo, ma la sua vita era drasticamente cambiata nel 2005, quando nel suo appartamento morì una donna, Ana Lucia Bandiera, a causa di una overdose di cocaina. L’attore fu arrestato e condannato a quattro anni con l’accusa di averle ceduto droga. Negli ultimi anni era sparito dai radar, dato che l’apparizione televisiva più recente risale al 2018.

