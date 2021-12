Paolo Calissano morto, il messaggio di Barbara D'Urso: "Ti sei perso. Quelle tue fragilità...". Straziante

31 dicembre 2021 a

È straziata dal dolore Barbara D'Urso per la morte improvvisa di Paolo Calissano, trovato senza vita ieri sera 30 dicembre nella sua casa alla Balduina a Roma. "Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti #dottoressagio", ha scritto la conduttrice in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. I due avevano lavorato insieme sul set della fiction La dottoressa Gio. La D'Urso aveva ospitato l'attore genovese che aveva 54 anni nel 2014 nel suo programma su Canale 5, Domenica Live: nell'intervista, Calissano aveva raccontato la sua vita complicata e il suo desiderio di riscatto.

Calissano è stato trovato morto nel suo letto. I carabinieri hanno rinvenuto delle scatolette di psicofarmaci. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto proprio per un mix letale di queste medicine. Indagini dei carabinieri sono in corso e non è ancora chiaro se la morte sia avvenuta o meno per un gesto volontario. La salma è stata portata all'obitorio del Policlinico Gemelli per un'ispezione cadaverica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma per i rilievi.

Secondo le prime indiscrezioni, l'attore era morto da almeno due giorni. Le agenzie che citano fonti investigative parlano infatti di "cadavere in decomposizione".

