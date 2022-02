Ornella Muti a Domenica In, confessione-choc su Sanremo: "Mi avrebbero fucilato", a cosa la hanno costretta

14 febbraio 2022 a

La performance di Ornella Muti sul palco del teatro Ariston non è stata indimenticabile. La co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2022 è rimasta impressa nella memoria più per le polemiche che ha scatenato sulla cannabis che per quanto fatto al fianco di Amadeus, apparendo piuttosto sottotono.

Intervenuta a Domenica In, l’attrice ha confessato a Mara Venier di aver affrontato un’esperienza difficile e faticosa, al punto che già prima di lanciarsi le era sorto qualche dubbio: “Ho accettato ma non credo che avrei potuto dire di no. Mi avrebbero fucilato. Ho pensato subito a cosa avrei fatto: non è il mio habitat, non ho i tempi televisivi, è difficile. Arrivi e ti senti dire: ‘Non fare così, non dire così, mettiti così. Attenta a…’. A un certo punto ti senti congelato perché pensi che sbaglierai e così è stato”.

Insomma, Ornella Muti ha sofferto un po’ la pressione generata dal Festival di Sanremo, soprattutto la prima sera: “Diciamocelo, Sanremo non è comodo. È una cosa canora, io ho fatto quello che dovevo fare, punto. Alla fine ero contenta che fosse finito e mi sono detta che ce l’avevo fatta, non era morta”. Inoltre l’attrice ci ha tenuto a precisare che la voce bassa era a causa di un problema alle corde vocali che si porta dietro da tempo.

