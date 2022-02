Lorena Cesarini umiliata da Daniele De Rossi: "Mi ha detto no", incontro per strada finito in disgrazia

22 febbraio 2022 a

a

a

Lorena Cesarini è sulla cresta dell’onda dopo aver partecipato alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022 in qualità di co-conduttrice al fianco di Amadeus. L’attrice ha concesso un’intervista al settimanale F in cui ha svelato una delle sue grandi passioni del passato: il calcio. A riguardo ha raccontato un aneddoto che riguarda Daniele De Rossi: dopo averlo incontrato, la sua percezione del mondo del pallone si è un po’ modificata.

"Baggianate", Lorena Cesarini e il monologo anti-razzista a Sanremo? La più clamorosa delle stroncature

La Cesarini è infatti una sfegatata tifosa della Roma, o almeno lo era: “Andavo sempre allo stadio, seguivo le partite in casa, in trasferta, sapevo i cori a memoria. Ero veramente presa. Però a un certo punto mi sono allontanata. Per fortuna, perché lo vivevo in modo troppo intenso: se la domenica l’arbitro non ci dava un rigore mi rovinavo tutta la settimana”.

"Non me l'aspettavo da lei". Tezeta Abraham da Giletti cancella Lorena Cesarini in un minuto e mezzo | Video

L’allontanamento da questo modo di vivere il calcio è avvenuto nel 2011, dopo aver incontrato Daniele De Rossi per strada: “Lo volevo abbracciare ma non me lo ha permesso. Allora non c’era il Covid e il suo rifiuto sul momento mi era sembrato assurdo, ma forse il fatto che una ragazza carina dimostrasse tanto entusiasmo nei suoi confronti lo aveva messo in imbarazzo”. Successivamente De Rossi le ha fatto recapitare un messaggio di scuse tramite Diego Bianchi, che è un amico in comune: “Oggi gli sono grata perché, anche se involontariamente, mi ha fatto prendere un po' di sano distacco dal calcio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.