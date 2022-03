"L'ingrediente perfetto": l'appuntamento con Maria Grazia Cucinotta su La7

06 marzo 2022 a

L’ingrediente Perfetto, il programma settimanale di cucina in onda tutte le domeniche alle 11:00.

Conduce Maria Grazia Cucinotta - volto noto del piccolo e del grande schermo - che ci ospita nella sua cucina sulle rive del Tevere per mostrarci come, con un’attenta preparazione e la scelta degli ingredienti giusti anzi “perfetti”, si possano creare piatti semplici, gustosi e naturalmente sani.

Fondamentali in ogni puntata i suggerimenti di Gianluca Mech, esperto di alimentazione naturale, che nella rubrica “la ricetta light” in questa nuova edizione, oltre ai dolci, ci proporrà anche ricette salate tra primi e secondi per un vero menù all’insegna della leggerezza.

Come sempre non mancheranno i servizi e le testimonianze sul territorio italiano alla ricerca della filiera di tutti quegli ingredienti che dal coltivatore arrivano nei mercati e nella nostre cucine e diventano prelibate ricette da condividere a tavola.

